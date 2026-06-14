Рейтинг@Mail.ru
Все округа Херсонской области обесточены, сообщил Сальдо - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 14.06.2026 (обновлено: 09:02 14.06.2026)
Все округа Херсонской области обесточены, сообщил Сальдо

Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил Владимир Сальдо.
  • Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики и аварийные службы уже работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
МАГАТЭ выразило обеспокоенность усилением военной активности близ ЗАЭС
13 июня, 16:52
 
Херсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала