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Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем - РИА Новости, 14.06.2026
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11:33 14.06.2026 (обновлено: 11:43 14.06.2026)
Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем

Путин в поздравлении актрисе Сафоновой отметил ее вклад в развитие кино

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Елена Сафонова
Советская киноактриса Елена Сафонова - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
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Советская киноактриса Елена Сафонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем.
  • Он отметил вклад актрисы в развитие отечественного кинематографа и ее исполнительский талант.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с юбилеем, отметив ее вклад в развитие отечественного кинематографа.
Сафонова в воскресенье отмечает 70-летие.
«
"Уважаемая Елена Всеволодовна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа, создали яркую палитру запоминающихся женских образов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что актерское мастерство Сафоновой, ее исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов.
"Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия", - заключил Путин.
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