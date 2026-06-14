Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем.
- Он отметил вклад актрисы в развитие отечественного кинематографа и ее исполнительский талант.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с юбилеем, отметив ее вклад в развитие отечественного кинематографа.
Сафонова в воскресенье отмечает 70-летие.
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"Уважаемая Елена Всеволодовна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа, создали яркую палитру запоминающихся женских образов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что актерское мастерство Сафоновой, ее исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов.
"Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия", - заключил Путин.
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