Путин поздравил Елену Сафонову с юбилеем

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с юбилеем, отметив ее вклад в развитие отечественного кинематографа.

Президент отметил, что актерское мастерство Сафоновой, ее исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов.