Вратарь "ПСЖ" Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов и Марина Кондратюк сыграли свадьбу.
- Пара расписалась весной 2025 года, но торжественную церемонию провела в субботу.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк сообщили в соцсетях о том, что они сыграли свадьбу.
Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу провела торжественную церемонию бракосочетания.
Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь.
Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за "ПСЖ". В мае вратарь стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.