Вратарь "ПСЖ" Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк

Вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк

© Фото : Соцсети Матвея Сафонова Вратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвей Сафонов и Марина Кондратюк сыграли свадьбу.

Пара расписалась весной 2025 года, но торжественную церемонию провела в субботу.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк сообщили в соцсетях о том, что они сыграли свадьбу.

Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу провела торжественную церемонию бракосочетания.

Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь.