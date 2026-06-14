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Вратарь "ПСЖ" Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
15:26 14.06.2026 (обновлено: 15:31 14.06.2026)
Вратарь "ПСЖ" Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк

Вратарь сборной России по футболу Сафонов и его жена Марина сыграли свадьбу

© Фото : Соцсети Матвея СафоноваВратарь "ПСЖ" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк
Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Соцсети Матвея Сафонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов и Марина Кондратюк сыграли свадьбу.
  • Пара расписалась весной 2025 года, но торжественную церемонию провела в субботу.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк сообщили в соцсетях о том, что они сыграли свадьбу.
Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу провела торжественную церемонию бракосочетания.
Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь.
Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за "ПСЖ". В мае вратарь стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
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