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В США забили тревогу из-за того, что Россия может сделать с Европой - РИА Новости, 14.06.2026
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06:52 14.06.2026
В США забили тревогу из-за того, что Россия может сделать с Европой

Миршаймер: атаки БПЛА по территории России могут спровоцировать удар по Европе

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что усиление авиаударов по России может спровоцировать ее на удары по Европе.
  • Эксперт отметил, что Запад может ввязаться в неконтролируемую эскалацию, которая может привести к применению ядерного оружия.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Атаки беспилотниками по территории России могут спровоцировать удар по Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Я думаю, если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе", — сказал он.
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Миршаймер отметил, что в таком случае Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая может привести к применению ядерного оружия.
Владимир Путин в пятницу на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна как следует отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты. Президент подчеркнул, что ВСУ расширяют применение БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть общество, но серьезного ущерба стране они нанести не смогут.
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