В США забили тревогу из-за того, что Россия может сделать с Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что усиление авиаударов по России может спровоцировать ее на удары по Европе.
- Эксперт отметил, что Запад может ввязаться в неконтролируемую эскалацию, которая может привести к применению ядерного оружия.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Атаки беспилотниками по территории России могут спровоцировать удар по Европе, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Миршаймер отметил, что в таком случае Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая может привести к применению ядерного оружия.
Владимир Путин в пятницу на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна как следует отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты. Президент подчеркнул, что ВСУ расширяют применение БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть общество, но серьезного ущерба стране они нанести не смогут.