Генконсул во Франции рассказал о работе по защите российской собственности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ведет системную работу по защите объектов государственной собственности во Франции.
- Французские власти пока не покушаются на российскую дипломатическую собственность.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия ведет системную работу по защите объектов государственной собственности во Франции, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
«
"На фоне регулярных попыток французских властей пересмотреть действующие договоры и их условия по дипломатической линии ведется системная работа по защите объектов государственной собственности и недопущению пересмотра достигнутых договоренностей", - сказал Оранский.
Ранее посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти пока не покушаются на российскую дипломатическую собственность.