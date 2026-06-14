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Генконсул во Франции рассказал о работе по защите российской собственности - РИА Новости, 14.06.2026
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13:07 14.06.2026
Генконсул во Франции рассказал о работе по защите российской собственности

Оранский: Россия ведет системную работу по защите госсобственности во Франции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ведет системную работу по защите объектов государственной собственности во Франции.
  • Французские власти пока не покушаются на российскую дипломатическую собственность.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия ведет системную работу по защите объектов государственной собственности во Франции, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
«
"На фоне регулярных попыток французских властей пересмотреть действующие договоры и их условия по дипломатической линии ведется системная работа по защите объектов государственной собственности и недопущению пересмотра достигнутых договоренностей", - сказал Оранский.
Ранее посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти пока не покушаются на российскую дипломатическую собственность.
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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