Роскачество проверит детские конструкторы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскачество проведет исследование детских конструкторов.
- Проверка будет включать оценку качества, потребительских свойств, а также удобства и понятности инструкций.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Роскачество проведет исследование детских конструкторов, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
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"Есть важное исследование, которое, я уверен, заинтересует и нашу детскую аудиторию, и их родителей. Это исследование детских конструкторов. Достаточно много мы получали просьб и запросов, особенно в последние годы, после того, как целый ряд российских производителей вышел на рынок детских конструкторов", - сказал он.
По словам Протасова, Роскачество проверит эту категорию по таким критериям, как качество, потребительские свойства и удобство и понятность инструкций.