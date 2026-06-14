Роскачество проверит детские конструкторы

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"Есть важное исследование, которое, я уверен, заинтересует и нашу детскую аудиторию, и их родителей. Это исследование детских конструкторов. Достаточно много мы получали просьб и запросов, особенно в последние годы, после того, как целый ряд российских производителей вышел на рынок детских конструкторов", - сказал он.