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Роскачество проверит детские конструкторы - РИА Новости, 14.06.2026
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09:45 14.06.2026
Роскачество проверит детские конструкторы

Протасов: Роскачество проведет исследование детских конструкторов

© AP Photo / Eric Charbonneau/Invision for Warner BrosДетский конструктор
Детский конструктор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Eric Charbonneau/Invision for Warner Bros
Детский конструктор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество проведет исследование детских конструкторов.
  • Проверка будет включать оценку качества, потребительских свойств, а также удобства и понятности инструкций.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Роскачество проведет исследование детских конструкторов, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
«
"Есть важное исследование, которое, я уверен, заинтересует и нашу детскую аудиторию, и их родителей. Это исследование детских конструкторов. Достаточно много мы получали просьб и запросов, особенно в последние годы, после того, как целый ряд российских производителей вышел на рынок детских конструкторов", - сказал он.
По словам Протасова, Роскачество проверит эту категорию по таким критериям, как качество, потребительские свойства и удобство и понятность инструкций.
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