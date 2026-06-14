СК возбудил дело после гибели ребенка в Карелии

По информации ведомства, тело ребенка было обнаружено в субботу около 17.30 в акватории Ладожского озера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы для установления точной причины смерти несовершеннолетнего.