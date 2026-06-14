СК возбудил дело после гибели ребенка в Карелии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Карелии на Ладожском озере нашли тело пропавшего 7-летнего ребенка.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу семья из четырех взрослых и двоих детей прибыла на отдых на остров Есисаари (Ладожское озеро, Лахденпохский район). Около 15.30 мск родственники обнаружили отсутствие 7-летнего ребенка. Самостоятельные поиски результатов не принесли, после чего взрослые обратились в экстренные службы. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы, в том числе водолазы. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело ребенка.
"Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, тело ребенка было обнаружено в субботу около 17.30 в акватории Ладожского озера. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы для установления точной причины смерти несовершеннолетнего.
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