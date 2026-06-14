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В Карелии нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 14.06.2026
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13:47 14.06.2026
В Карелии нашли тело пропавшего ребенка

В Ладожском озере нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика из Петербурга

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаЛадожское озеро в Карелии
Ладожское озеро в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Ладожское озеро в Карелии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Ладожского озера на острове пропал 7-летний ребенок из Санкт-Петербурга.
  • Тело ребенка нашли в воде и передали сотрудникам полиции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Тело 7-летнего ребенка, который пропал во время отдыха на острове в Ладожском озере в Карелии, нашли в воде, сообщает республиканское ГУМЧС.
В субботу сообщалось, что в акватории Ладожского озера на острове во время отдыха пропал 7-летний ребенок из Санкт-Петербурга.
"Тело поднято из воды. Передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Ранее республиканское ГСУСК установило, что в пятницу около 14.00 мск семья, состоящая из четырех взрослых и двоих детей прибыла на отдых на остров Есисаари, расположенный в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе Карелии. Около 15.30 мск родственники обнаружили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски ребенка результатов не принесли, после чего взрослые обратились в службы экстренного реагирования. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы, в том числе водолазы. Следственные органы начали проверку после исчезновения ребенка.
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