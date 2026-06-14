В ЛНР женщина получила ранения из-за атаки БПЛА ВСУ

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"Еще один удар ВСУ сегодня днем пришелся по жилому многоквартирному дому в Троицком муниципальном округе. Ранения легкой степени тяжести получила одна женщина. Ей оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - говорится в сообщении.