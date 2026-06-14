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В ЛНР женщина получила ранения из-за атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.06.2026
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17:21 14.06.2026 (обновлено: 17:29 14.06.2026)
В ЛНР женщина получила ранения из-за атаки БПЛА ВСУ

В ЛНР женщина получила ранения из-за атаки украинского дрона по жилому дому

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Троицком муниципальном округе в ЛНР украинский дрон атаковал жилой многоквартирный дом.
  • Женщина получила ранения легкой степени тяжести, ей оказана медицинская помощь.
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинского дрона по жилому многоквартирному дому в Троицком муниципальном округе в ЛНР, пострадавшей оказана медицинская помощь, сообщило правительство региона на платформе "Макс".
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"Еще один удар ВСУ сегодня днем пришелся по жилому многоквартирному дому в Троицком муниципальном округе. Ранения легкой степени тяжести получила одна женщина. Ей оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате удара повреждены остекления балконов на первом и втором этажах, а также фасад дома. На месте работают следователи следственного управления СК России по ЛНР.
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