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Израиль перехватил ракету, выпущенную "Хезболлах" - РИА Новости, 14.06.2026
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00:23 14.06.2026
Израиль перехватил ракету, выпущенную "Хезболлах"

ЦАХАЛ перехватила ракету, выпущенную "Хезболлах"

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская армия перехватила ракету, выпущенную движением «Хезболлах» по израильским солдатам на юге Ливана.
  • На севере Израиля в связи с запуском ракеты объявлялась воздушная тревога.
  • Израильская авиация наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что перехватила ракету, выпущенную шиитским движением "Хезболлах" по израильским солдатам на юге Ливана.
"Израильские ВВС перехватили ракету, выпущенную "Хезболлах"… в направлении солдат ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Пострадавших в результате инцидента нет. На севере Израиля в связи с запуском объявлялась воздушная тревога.
Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии. Перед этим ЦАХАЛ распространил предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани. Ливанское движение "Хезболлах" заявило об атаках на израильских военных и их технику в нескольких районах на юге Ливана.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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