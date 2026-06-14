ПВО сбила 110 украинских беспилотников над Россией за семь часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 07:00 до 14:00 мск 14 июня уничтожили 110 украинских беспилотников.
- Беспилотники были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 14.00 мск уничтожили 110 украинских беспилотников сообщили в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого июня с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.