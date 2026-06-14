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ПВО сбила 110 украинских беспилотников над Россией за семь часов - РИА Новости, 14.06.2026
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14:50 14.06.2026 (обновлено: 14:54 14.06.2026)
ПВО сбила 110 украинских беспилотников над Россией за семь часов

МО РФ: ПВО сбила 110 украинских беспилотников над Россией за семь часов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 07:00 до 14:00 мск 14 июня уничтожили 110 украинских беспилотников.
  • Беспилотники были сбиты над несколькими областями России, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 14.00 мск уничтожили 110 украинских беспилотников сообщили в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого июня с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
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