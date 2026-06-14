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Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2026
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02:23 14.06.2026 (обновлено: 02:45 14.06.2026)
Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН, заявили в МИД

Замглавы МИД Алимов: Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
  • В рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на Кубе, а также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) по укреплению климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов.
"Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы", — сказал он.
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Дипломат отметил, что в рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове.
"Рассчитываем на скорейший запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ — Прим. ред.). Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим", — добавил Алимов.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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