Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
- В рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на Кубе, а также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) по укреплению климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов.
"Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы", — сказал он.
"Рассчитываем на скорейший запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ — Прим. ред.). Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим", — добавил Алимов.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.