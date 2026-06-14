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В Самаре при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек - РИА Новости, 14.06.2026
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21:38 14.06.2026 (обновлено: 22:12 14.06.2026)
В Самаре при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек

РИА Новости: в Самаре при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После пожара в жилом доме в Самаре пять человек, включая двух детей, доставлены в больницу.
  • Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, доставлены в больницу после пожара в жилом доме в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области.
"В настоящий момент, по предварительной информации, пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних детей. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии", - сообщила собеседница агентства.
В региональном минздраве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали.
В региональном главке МЧС России сообщали, что данные о пожаре поступили в 19.31 мск воскресенья. Пожар произошел в пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. По данным ведомства, в магазине произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома.
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ПроисшествияСамараСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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