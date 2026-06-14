В Самаре при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ После пожара в жилом доме в Самаре пять человек, включая двух детей, доставлены в больницу.

Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, доставлены в больницу после пожара в жилом доме в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области.

"В настоящий момент, по предварительной информации, пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних детей. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии", - сообщила собеседница агентства.

В региональном минздраве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали.