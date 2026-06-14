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В Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале - РИА Новости, 14.06.2026
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09:06 14.06.2026 (обновлено: 11:05 14.06.2026)
В Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале

Оперштаб: в Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае потушили пожар на морском терминале.
  • Возгорание возникло после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 13 июня.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Темрюкском районе потушили пожар на морском терминале, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«

"Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано. <...> Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 13 июня", — написали власти региона на платформе "Макс".

К тушению привлекли 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС.
Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что при атаке противника на морской терминал погиб один человек, трое пострадали.
В Минобороны рассказали, что в ночь на субботу средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников, в том числе над Краснодарским краем.
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22 июня 2022, 17:18
 
Темрюкский районПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вениамин Кондратьев
 
 
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