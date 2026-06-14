В Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодарском крае потушили пожар на морском терминале.
- Возгорание возникло после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 13 июня.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Темрюкском районе потушили пожар на морском терминале, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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"Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано. <...> Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 13 июня", — написали власти региона на платформе "Макс".
К тушению привлекли 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС.
Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что при атаке противника на морской терминал погиб один человек, трое пострадали.
В Минобороны рассказали, что в ночь на субботу средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников, в том числе над Краснодарским краем.
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