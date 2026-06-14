СМИ: полиция Нью-Йорка борется с проституцией в полную силу во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нью-Йоркская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафиком на время чемпионата мира по футболу.
- Полиция усилит проверки автобусных терминалов и ключевых железнодорожных станций в связи с ростом рисков.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Нью-Йоркская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафиком на время проходящего в Соединенных Штатах чемпионата мира по футболу, сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.
В Нью-Йорке риски повышены из-за проведения восьми матчей турнира на арене MetLife в Ист-Ратерфорде. Здесь же состоится финал чемпионата.
"Мы готовимся к росту числа случаев и к тому, что через наш город будет проходить больше жертв торговли людьми, поэтому уделяем особое внимание некоторым известным нам маршрутам", – заявил изданию руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями полиции Нью-Йорка Гэри Маркус.
Полиция усилит проверки автобусных терминалов и ключевых железнодорожных станций, подчеркнул Маркус.
По словам помощницы комиссара по политике и планированию в сфере борьбы с гендерным насилием Кэтлин Баер, с ростом числа туристов закономерно растет и незаконный спрос. Поэтому полиция намерена действовать "в полную силу", заручившись поддержкой адвокатов и окружных прокуроров.