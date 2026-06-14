СМИ: полиция Нью-Йорка борется с проституцией в полную силу во время ЧМ

"Мы готовимся к росту числа случаев и к тому, что через наш город будет проходить больше жертв торговли людьми, поэтому уделяем особое внимание некоторым известным нам маршрутам", – заявил изданию руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями полиции Нью-Йорка Гэри Маркус.