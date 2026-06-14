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СМИ: полиция Нью-Йорка борется с проституцией в полную силу во время ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:25 14.06.2026
СМИ: полиция Нью-Йорка борется с проституцией в полную силу во время ЧМ

NYP: полиция Нью-Йорка борется с проституцией в полную силу во время ЧМ

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевАвтомобили полицейского управления Нью-Йорка
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нью-Йоркская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафиком на время чемпионата мира по футболу.
  • Полиция усилит проверки автобусных терминалов и ключевых железнодорожных станций в связи с ростом рисков.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Нью-Йоркская полиция мобилизовала все доступные силы для борьбы с секс-трафиком на время проходящего в Соединенных Штатах чемпионата мира по футболу, сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.
В Нью-Йорке риски повышены из-за проведения восьми матчей турнира на арене MetLife в Ист-Ратерфорде. Здесь же состоится финал чемпионата.
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"Мы готовимся к росту числа случаев и к тому, что через наш город будет проходить больше жертв торговли людьми, поэтому уделяем особое внимание некоторым известным нам маршрутам", – заявил изданию руководитель отдела по борьбе с сексуальными преступлениями полиции Нью-Йорка Гэри Маркус.
Полиция усилит проверки автобусных терминалов и ключевых железнодорожных станций, подчеркнул Маркус.
По словам помощницы комиссара по политике и планированию в сфере борьбы с гендерным насилием Кэтлин Баер, с ростом числа туристов закономерно растет и незаконный спрос. Поэтому полиция намерена действовать "в полную силу", заручившись поддержкой адвокатов и окружных прокуроров.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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