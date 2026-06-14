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В Лондоне задержали британского активиста Томми Робинсона - РИА Новости, 14.06.2026
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00:00 14.06.2026
В Лондоне задержали британского активиста Томми Робинсона

В Хитроу задержали британского активиста Томми Робинсона

© REUTERS / Jack TaylorПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jack Taylor
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британского активиста Томми Робинсона задержали в лондонском аэропорту Хитроу.
  • Задержание было осуществлено в рамках закона о противодействии терроризму и обеспечению безопасности на границах, телефон активиста изъят полицией.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британского активиста Томми Робинсона задержали в лондонском аэропорту Хитроу.
"Меня задержали в аэропорту Хитроу", - написал Робинсон на своей странице в соцсети Х.
Активист сообщил, что его задержание было осуществлено в рамках закона о противодействии терроризму и обеспечению безопасности на границах. Полиция изъяла у него телефон.
В мае Робинсон провел в Лондоне массовый протест против политики властей и в защиту британской культуры. В демонстрации приняли участие сотни тысяч человек. Сам Робинсон заявил, что на улицы вышли миллионы, и что шествие стало самым масштабным в истории страны. Аналогичную акцию активист проводил в сентябре 2025 года. Она застала власти врасплох, так как ранее марши сторонников основателя Лиги английской обороны (EDL) были немногочисленными.
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