В Лондоне задержали британского активиста Томми Робинсона

Активист сообщил, что его задержание было осуществлено в рамках закона о противодействии терроризму и обеспечению безопасности на границах. Полиция изъяла у него телефон.

В мае Робинсон провел в Лондоне массовый протест против политики властей и в защиту британской культуры. В демонстрации приняли участие сотни тысяч человек. Сам Робинсон заявил, что на улицы вышли миллионы, и что шествие стало самым масштабным в истории страны. Аналогичную акцию активист проводил в сентябре 2025 года. Она застала власти врасплох, так как ранее марши сторонников основателя Лиги английской обороны (EDL) были немногочисленными.