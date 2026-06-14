Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 14.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дождь и до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и области в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
  • Температура воздуха в столице составит от +18 до +21 градуса, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 18 - плюс 21 градус, в Подмосковье - плюс 17 - плюс 22 градуса.
"Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве
6 июня, 17:30
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала