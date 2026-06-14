Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве и области в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
- Температура воздуха в столице составит от +18 до +21 градуса, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 18 - плюс 21 градус, в Подмосковье - плюс 17 - плюс 22 градуса.
"Атмосферное давление будет слабо падать и составит 739 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
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6 июня, 17:30