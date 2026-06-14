В Нью-Йорке подросток получил огнестрельное ранение после победы "Никс"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка сообщила РИА Новости, что в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks на чемпионате НБА в районе Таймс-сквер ранили подростка из огнестрельного оружия, еще четыре человека получили колотые раны, уничтожены пять школьных автобусов, на которых возили гостей Чемпионата мира по футболу.