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В Нью-Йорке подросток получил огнестрельное ранение после победы "Никс" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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17:27 14.06.2026 (обновлено: 17:36 14.06.2026)
В Нью-Йорке подросток получил огнестрельное ранение после победы "Никс"

В Нью-Йорке подросток получил огнестрельное ранение после победы New York Knicks

© REUTERS / Jeenah MoonБолельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026
Болельщики празднуют победу Нью-Йорк Никс в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе беспорядков после победы баскетбольной команды New York Knicks ранили подростка из огнестрельного оружия.
  • Полицейские изъяли оружие и задержали троих подозреваемых.
  • Толпа уничтожила пять школьных автобусов, которые использовали для перевозки людей на игры Чемпионата мира по футболу.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка сообщила РИА Новости, что в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks на чемпионате НБА в районе Таймс-сквер ранили подростка из огнестрельного оружия, еще четыре человека получили колотые раны, уничтожены пять школьных автобусов, на которых возили гостей Чемпионата мира по футболу.
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"Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. Семнадцатилетнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой", - сообщили в управлении.
Полицейские изъяли на месте оружие, задержали троих подозреваемых, сказали в управлении.
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"Произошли четыре случая нанесения резаных и колотых ран", - сообщили в полиции.
По этим данным, толпа сожгла или уничтожила с помощью бейсбольных бит пять школьных автобусов.
"Эти автобусы использовали для перевозки людей с Манхэттена к стадиону MetLife на игры Чемпионата мира по футболу", - заявили в полиции.
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