Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе беспорядков после победы баскетбольной команды New York Knicks ранили подростка из огнестрельного оружия.
- Полицейские изъяли оружие и задержали троих подозреваемых.
- Толпа уничтожила пять школьных автобусов, которые использовали для перевозки людей на игры Чемпионата мира по футболу.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка сообщила РИА Новости, что в ходе беспорядков после победы местной баскетбольной команды New York Knicks на чемпионате НБА в районе Таймс-сквер ранили подростка из огнестрельного оружия, еще четыре человека получили колотые раны, уничтожены пять школьных автобусов, на которых возили гостей Чемпионата мира по футболу.
Назван самый ценный игрок финала плей-офф НБА
Вчера, 07:22
"Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. Семнадцатилетнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой", - сообщили в управлении.
Полицейские изъяли на месте оружие, задержали троих подозреваемых, сказали в управлении.
«
"Произошли четыре случая нанесения резаных и колотых ран", - сообщили в полиции.
По этим данным, толпа сожгла или уничтожила с помощью бейсбольных бит пять школьных автобусов.
"Эти автобусы использовали для перевозки людей с Манхэттена к стадиону MetLife на игры Чемпионата мира по футболу", - заявили в полиции.