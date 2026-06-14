Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше заметно выросли антиукраинские настроения.
- Пушков отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий не оказывает видимого влияния на польскую политику.
- Пушков обратил внимание на то, что в Польше рядом с польскими флагами висят украинские, под которыми «в Киеве с помпой хоронят убийц поляков».
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальная Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева, это очевидно многим, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения, заявил российский сенатор РФ Алексей Пушков.
"В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер (Дональд) Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент (Польши Кароль) Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал по первой пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку", - написал политик в Telegram-канале.
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Он также обратил внимание, что на стенах зданий в Польше рядом с польскими флагами висят украинские - те, под которыми "в Киеве с помпой хоронят убийц поляков", и это выглядит дико.
"Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление убийц их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют "гордостью Украины", - заключил Пушков.
Владимир Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена)" подразделению ВСУ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаления в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".
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