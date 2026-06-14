Краткий пересказ от РИА ИИ Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше заметно выросли антиукраинские настроения.

Пушков отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий не оказывает видимого влияния на польскую политику.

Пушков обратил внимание на то, что в Польше рядом с польскими флагами висят украинские, под которыми «в Киеве с помпой хоронят убийц поляков».

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальная Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева, это очевидно многим, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения, заявил российский сенатор РФ Алексей Пушков.

"В Польше , как старательно ни закрывает глаза премьер ( Дональд) Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине , заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент (Польши Кароль) Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал по первой пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку", - написал политик в Telegram-канале

Пушков отметил, что влияния Навроцкого на польскую политику не видно. "Видимо, из Брюсселя ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться", - считает сенатор.

Он также обратил внимание, что на стенах зданий в Польше рядом с польскими флагами висят украинские - те, под которыми "в Киеве с помпой хоронят убийц поляков", и это выглядит дико.

"Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление убийц их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют "гордостью Украины", - заключил Пушков.

Владимир Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена)" подразделению ВСУ . Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаления в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".