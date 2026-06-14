В Петербурге иномарка перевернулась после ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Женщина на рулем Lexus в Невском районе Санкт-Петербурга столкнулась с иномаркой, которая перевернулась от удара, в аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.