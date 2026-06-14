В Петербурге иномарка перевернулась после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Ford Focus.
- В результате аварии Ford Focus перевернулся.
- Пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Женщина на рулем Lexus в Невском районе Санкт-Петербурга столкнулась с иномаркой, которая перевернулась от удара, в аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в воскресенье на бульваре Красных Зорь, 12 водитель Lexus при повороте не пропустила Ford Focus и столкнулась с ним.
"От удара Ford, за рулем которого находился 22-летний мужчина, перевернулся. В результате ДТП обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, добавили в ГУМВД.