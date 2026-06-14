Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские лидеры задумались о переговорах с Владимиром Путиным, так как столкнулись с разрушительными последствиями собственной политики, пишет Die Weltwoche.
- В публикации отмечается, что европейские политики призывают к переговорам с российским лидером из-за осознания провала собственной стратегии.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Европейские лидеры задумались о переговорах с Владимиром Путиным, так как столкнулись с разрушительными последствиями собственной политики, пишет Die Weltwoche.
"Неужели мы сейчас наблюдаем постепенное угасание оторванного от реальности морализма? Оказалась ли европейская политика из-за бесчисленных случаев, когда экономика была на грани краха, мрачных перспектив и повсеместно нарастающего недовольства избирателей, — то есть из-за очевидного провала собственной стратегии — в столь острой ситуации, что ей в конце концов пришлось сделать то, что было правильным с самого начала? А именно: искать диалога с Путиным и решать проблему мирным путем?" — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, европейские политики призывают к переговорам с российским лидером не из-за "озарения", а потому, что осознали, что их прежний путь ведет в пропасть. Кроме того, в публикации отмечается, что Европа стала отворачиваться от Владимира Зеленского, предчувствуя победу России.
В последнее время в Евросоюзе, где все чаще призывают возобновить диалог с Москвой, развернулась дискуссия о том, кто мог бы выступать посредником. Путин выражал мнение, что лично для него в этой роли был бы предпочтительнее Шредер.
Тем не менее он оставлял выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Однако Путин подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Он также не раз напоминал, что именно Европа, а не Россия отказалась от диалога.