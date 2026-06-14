Москалькова рассказала, как проходили переговоры с Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры с киевским режимом проходили эмоционально и напряженно, рассказала экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
- Она отметила, что России не хотелось бы стать заложником невыполнимых обязательств, Москва никогда не могла кому-то позволить диктовать себе условия.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переговоры с представителями киевского режима проходили очень напряженно, сообщила экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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"Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия", — сказала она автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Москалькова занимала должность омбудсмена с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026-го. На посту ее сменила Яна Лантратова.
В начале июня Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнопленных. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193.