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Москалькова рассказала, как проходили переговоры с Киевом - РИА Новости, 14.06.2026
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13:56 14.06.2026 (обновлено: 16:38 14.06.2026)
Москалькова рассказала, как проходили переговоры с Киевом

Москалькова: переговоры с Киевом проходили эмоционально и напряженно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры с киевским режимом проходили эмоционально и напряженно, рассказала экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
  • Она отметила, что России не хотелось бы стать заложником невыполнимых обязательств, Москва никогда не могла кому-то позволить диктовать себе условия.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переговоры с представителями киевского режима проходили очень напряженно, сообщила экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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"Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия", — сказала она автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Москалькова занимала должность омбудсмена с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026-го. На посту ее сменила Яна Лантратова.
В начале июня Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнопленных. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193.
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