Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ В России две пенсии назначаются гражданам, для которых такое право закреплено в пенсионном законодательстве, например, по старости и инвалидности или по случаю потери кормильца.

Две пенсии положены инвалидам вследствие военной травмы: они могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Участники современных боевых формирований и добровольцы, ставшие инвалидами при исполнении контракта, могут получать государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев могут получать пенсию по случаю потери кормильца вместе с другими видами пенсий.

Военные пенсионеры и приравненные к ним силовые пенсионеры могут оформить вторую выплату по линии Социального фонда, если после службы у них есть гражданский страховой стаж, пенсионные коэффициенты и возраст для страховой пенсии.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Две пенсии в России получают граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно, например по старости и инвалидности или по случаю потери кормильца, и в первую очередь это касается военнослужащих, участников боевых действий, чернобыльцев и космонавтов, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

"В России две пенсии назначаются тем гражданам, для которых такое право прямо закреплено в пенсионном законодательстве. Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца", — сказал Говырин

По его словам, главная группа получателей связана с военной службой и боевыми событиями. Депутат подчеркнул, что две пенсии положены инвалидам вследствие военной травмы: они могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

"Такое же сочетание предусмотрено для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда , осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда , если им установлена инвалидность", — рассказал Говырин.

Отдельно, как пояснил парламентарий, выделены участники современных боевых формирований и добровольцы, и если доброволец стал инвалидом из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении контракта о пребывании в добровольческом формировании, он может получать государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости.

"Другой вариант для этой группы связан с пенсией за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства. Такое же право установлено для граждан, ставших инвалидами в связи с участием в боевых действиях в составе вооруженных сил и формирований ДНР ЛНР , а также для граждан, получивших инвалидность в ходе СВО при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооруженным силам России", — добавил он.

Говырин сообщил, что две пенсии также положены семьям погибших военнослужащих и добровольцев, и родители военнослужащих по призыву, погибших в период службы или умерших после увольнения вследствие военной травмы, могут получать пенсию по случаю потери кормильца вместе со своей пенсией по старости, инвалидности или выслуге лет, а вдовы таких военнослужащих получают две пенсии при отсутствии нового брака.

"По аналогичной логике право закреплено за родителями, вдовами и вдовцами погибших добровольцев, если смерть связана с исполнением обязанностей по контракту в добровольческом формировании. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II группы из таких семей могут сочетать пенсию по случаю потери кормильца с пенсией по инвалидности или старости в установленных законом случаях", — подчеркнул член думского комитета.

В отдельную категорию входят семьи граждан, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы, и нетрудоспособные члены семьи умершего гражданина, перенесшего лучевую болезнь, ставшего инвалидом из-за катастрофы или участвовавшего в ликвидации ее последствий, могут получать пенсию по случаю потери кормильца вместе со страховой либо социальной пенсией по старости или инвалидности.

Кроме того, по словам Говырина, семьи погибших или умерших космонавтов также имеют право на пенсию по случаю потери кормильца вместе с другой положенной пенсией, космонавты могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности вместе со страховой пенсией по старости без фиксированной выплаты, а работникам летно-испытательного состава и бывшим федеральным государственным гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет и доля страховой пенсии по старости.