Пашинян заявил, что ждет новых сделок с администрацией Трампа

«

"Мы высоко ценим вашу роль в историческом мирном саммите 8 августа (2025 года лидеров США, Армении и Азербайджана - ред.) в Белом доме. С нетерпением ждем возможности заключить еще больше исторических сделок с вашей администрацией", - говорится в послании, текст которого опубликован в соцсети X.