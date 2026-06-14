Пашинян заявил, что ждет новых сделок с администрацией Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Дональду Трампу в связи с днем рождения.
- Он выразил надежду на новые возможности для заключения сделок с американской администрацией.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу в связи с днем рождения заявил, что ждет новых возможностей заключить еще больше сделок с его администрацией.
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"Мы высоко ценим вашу роль в историческом мирном саммите 8 августа (2025 года лидеров США, Армении и Азербайджана - ред.) в Белом доме. С нетерпением ждем возможности заключить еще больше исторических сделок с вашей администрацией", - говорится в послании, текст которого опубликован в соцсети X.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "маршрута Трампа" (Зангезурский коридор). Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
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