В Костромской области объявили максимальную беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность.
- На территории Костромской области действует особый режим, уровень повышенной готовности.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Максимальная беспилотная опасность объявлена в Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"На территории Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность", - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что в соответствии с указом президента РФ на территории Костромской области действует особый режим, уровень повышенной готовности.