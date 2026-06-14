В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
- Губернатор Михаил Евраев призвал жителей соблюдать спокойствие и покинуть открытые участки.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность", - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие, а также покинуть открытые участки.
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