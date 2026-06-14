Краткий пересказ от РИА ИИ Украинское командование не сразу поверило в то, что штурмовики 4-й бригады ВС России зашли в Константиновку и взяли группировку ВСУ в окружение.

Российские штурмовики использовали тактику малых диверсионных групп при заходе в город.

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинское командование не верило в то, что штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС России зашли в Константиновку и взяли на данном участке украинских военных в окружение, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 с позывным Яриус.

"Их (украинское. — Прим. ред.) командование не верило и думало, что какие-то, может быть, группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль", — рассказал он.

По словам командира роты, российские штурмовики использовали тактику малых диверсионных групп при заходе в город, что позволяло накапливаться, производить зачистку и продвигаться дальше вглубь Константиновки

"Тактика современной войны, она уже заточена под работу малых групп, то есть маленькие диверсионные группки, которые, соответственно, заливаются в большой город. Где-то нужно было обходить, где-то выйти в тыл, во фланг противнику. И уже когда поднакопились, начали проводить зачистку", — рассказал Яриус.