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На Урале арестовали второго подростка по делу об убийстве 15-летней девочки - РИА Новости, 14.06.2026
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15:56 14.06.2026 (обновлено: 16:31 14.06.2026)
На Урале арестовали второго подростка по делу об убийстве 15-летней девочки

На Урале арестовали второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки

© Фото : Суды Свердловской области/TelegramИзбрание меры пресечения подростку, убившему свою сверстницу в Краснотурьинске Свердловской области
Избрание меры пресечения подростку, убившему свою сверстницу в Краснотурьинске Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Избрание меры пресечения подростку, убившему свою сверстницу в Краснотурьинске Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краснотурьинский городской суд Свердловской области отправил под стражу второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки.
  • Ранее суд отправил под стражу 15-летнего фигуранта того же дела.
  • По данным СК, вечером 12 июня двое подростков нанесли несколько ножевых ранений 15-летней девочке, смерть наступила в больнице.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Краснотурьинский городской суд Свердловской области отправил под стражу второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней сверстницы в Краснотурьинске, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В воскресенье этот же суд отправил под стражу 15-летнего фигуранта.
«
"Второму подростку, обвиняемому в убийстве 15-летней девушки в Краснотурьинске также избрана мера пресечения у виде заключения под стражу по 11 августа", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК РФ, вечером 12 июня двое подростков, 15 и 16 лет, на территории гаражного массива в Краснотурьинске нанесли несколько ножевых ранений ранее знакомой 15-летней девочке. С места преступления они скрылись, смерть ребенка наступила в больнице, куда он был доставлен после обнаружения прохожими.
Преступление было совершено из-за конфликта одного из молодых людей и девочки, уточняли следователи. Как пояснял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигуранты вызвали школьницу на встречу обманным путем, заранее зная о предстоящей расправе, впоследствии они дали признательные показания.
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