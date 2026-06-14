Обама усомнился, что Трампу удастся превзойти СВПД с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, при котором был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, убежден, что новая сделка с Тегераном не будет значительно отличаться от СВПД.

Обама заявил, что по многим сложным международным проблемам "мнение о том, что можно проложить путь силой или бомбами может иногда казаться привлекательным", но пора выучить урок о том, что для дипломатии нужно время и использование всех возможностей.