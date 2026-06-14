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Обама усомнился, что Трампу удастся превзойти СВПД с Ираном - РИА Новости, 14.06.2026
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16:58 14.06.2026
Обама усомнился, что Трампу удастся превзойти СВПД с Ираном

Обама сомневается, что Трампу удастся заключить с Ираном сделку лучше СВПД

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фотохост-агентство
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Барак Обама. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Барак Обама считает, что новая сделка с Тегераном не будет значительно отличаться от СВПД.
  • Трамп утверждает, что новая сделка закроет Ирану все возможности обзавестись ядерным оружием.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, при котором был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, убежден, что новая сделка с Тегераном не будет значительно отличаться от СВПД.
"Сомнительно, что какая-либо возникнувшая договоренность будет значительно отличаться или станет значительным улучшением сделки, которая была у нас с самого начала, и работала длительный период времени, пока мы, США, не вышли из нее", - сказал Обама в интервью ABC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Обама заявил, что по многим сложным международным проблемам "мнение о том, что можно проложить путь силой или бомбами может иногда казаться привлекательным", но пора выучить урок о том, что для дипломатии нужно время и использование всех возможностей.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее называл СВПД провалом, "прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана", обвиняя Обаму в выплате исламской республике "сотен миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зелени". Трамп ожидает, что 14 июня Вашингтон и Тегеран подпишут новую сделку, настаивая, что договоренность закроет Ирану все возможности обзавестись ядерным оружием.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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