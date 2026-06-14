Обама усомнился, что Трампу удастся превзойти СВПД с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Барак Обама считает, что новая сделка с Тегераном не будет значительно отличаться от СВПД.
- Трамп утверждает, что новая сделка закроет Ирану все возможности обзавестись ядерным оружием.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, при котором был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому, убежден, что новая сделка с Тегераном не будет значительно отличаться от СВПД.
Обама заявил, что по многим сложным международным проблемам "мнение о том, что можно проложить путь силой или бомбами может иногда казаться привлекательным", но пора выучить урок о том, что для дипломатии нужно время и использование всех возможностей.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее называл СВПД провалом, "прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана", обвиняя Обаму в выплате исламской республике "сотен миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зелени". Трамп ожидает, что 14 июня Вашингтон и Тегеран подпишут новую сделку, настаивая, что договоренность закроет Ирану все возможности обзавестись ядерным оружием.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.