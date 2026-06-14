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Тульский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 14.06.2026
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11:17 14.06.2026
Тульский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

Миляев: никто не пострадал при атаке дронов ВСУ на Новомосковск

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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новомосковске Тульской области фрагменты сбитых украинских БПЛА упали на территорию промпредприятия.
  • По сообщению губернатора Дмитрия Миляева, в результате атаки никто не пострадал, последствия устраняются.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никто не пострадал в результате атаки украинских БПЛА в Новомосковске Тульской области, последствия уточняются, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее губернатор информировал, что фрагменты сбитых дронов упали на территорию промпредприятия Новомосковска Тульской области.
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"В Новомосковске провел заседание оперативного штаба. В результате атаки украинских БПЛА никто не пострадал, последствия устраняются", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что экстренные службы и правоохранительные органы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьДмитрий Миляев
 
 
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