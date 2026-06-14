В Нью-Йорке полиция разгоняет перекрывших движение баскетбольных фанатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы разогнать толпы болельщиков, перекрывших движение.

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, разгоняя перекрывших движение баскетбольных болельщиков, следует из публикаций очевидцев в социальных сетях.

Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях: конная полиция была замечена в центре города – на Девятой авеню. Правоохранители пытаются разогнать толпы фанатов с проезжей части.

Из-за большого скопления людей движение на улицах города полностью перекрыто. В одном из видеороликов видно, как мужчины прыгают на полицейскую машину в Мидтауне. Переднее стекло автомобиля в результате было полностью разбито.

На других кадрах люди залезают на машины по ходу их движения и окружают другие полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать.