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В Нью-Йорке полиция разгоняет перекрывших движение баскетбольных фанатов - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Баскетбол
 
08:36 14.06.2026 (обновлено: 09:39 14.06.2026)
В Нью-Йорке полиция разгоняет перекрывших движение баскетбольных фанатов

В Нью-Йорке полиция разгоняет перекрывших движение баскетбольных болельщиков

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы разогнать толпы болельщиков, перекрывших движение.
  • Ранее команда "Нью-Йорк Никс" выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн – РИА Новости. Конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, разгоняя перекрывших движение баскетбольных болельщиков, следует из публикаций очевидцев в социальных сетях.
Местная команда “Нью-Йорк Никс” ранее выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв “Сан-Антонио Сперс” со счетом 94-90.
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Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях: конная полиция была замечена в центре города – на Девятой авеню. Правоохранители пытаются разогнать толпы фанатов с проезжей части.
Из-за большого скопления людей движение на улицах города полностью перекрыто. В одном из видеороликов видно, как мужчины прыгают на полицейскую машину в Мидтауне. Переднее стекло автомобиля в результате было полностью разбито.
На других кадрах люди залезают на машины по ходу их движения и окружают другие полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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