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Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте - РИА Новости, 14.06.2026
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05:54 14.06.2026 (обновлено: 09:46 14.06.2026)
Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте

В университете Техаса доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развитие мозга возможно в любом возрасте, сообщает журнал Science Daily со ссылкой на трехлетнее исследование в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе.
  • В ходе эксперимента ученые наблюдали за почти 4 тысячами взрослых от 19 до 94 лет, которые выполняли короткие упражнения по 5–15 минут в день, и заметили положительную динамику даже у людей старше 80 лет.
  • Исследование опровергает мнение о неизбежном снижении умственных способностей с возрастом и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте, сообщил журнал Science Daily со ссылкой на трехлетнее исследование в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе.
"Каждый мозг уникален, как отпечаток пальца, и способен развиваться. Это исследование опровергает мнение о неизбежном снижении ума и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте", - цитирует журнал руководителя клинических исследований Лори Кук.
В ходе эксперимента ученые наблюдали за почти 4 тысячами взрослых от 19 до 94 лет. Участники выполняли короткие упражнения по 5-15 минут в день. Положительная динамика была заметна даже у людей старше 80 лет, отмечается в исследовании. Это доказывает, что забота о когнитивном здоровье эффективна даже в преклонном возрасте и начинает приносить пользу задолго до проявления первых признаков заболеваний.
"Слишком долго мы руководствовались устаревшим представлением о том, что нам нужно подождать, пока с нашим мозгом не случится что-то плохое, прежде чем что-то предпринимать для него. Это исследование напоминает нам о том, что наш мозг определяется не возрастом, а возможностями", - пишет Science Daily со ссылкой на старшего автора исследования Сандру Бонд Чемпен.
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