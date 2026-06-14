Краткий пересказ от РИА ИИ Развитие мозга возможно в любом возрасте, сообщает журнал Science Daily со ссылкой на трехлетнее исследование в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за почти 4 тысячами взрослых от 19 до 94 лет, которые выполняли короткие упражнения по 5–15 минут в день, и заметили положительную динамику даже у людей старше 80 лет.

Исследование опровергает мнение о неизбежном снижении умственных способностей с возрастом и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте, сообщил журнал Ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте, сообщил журнал Science Daily со ссылкой на трехлетнее исследование в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе.

"Каждый мозг уникален, как отпечаток пальца, и способен развиваться. Это исследование опровергает мнение о неизбежном снижении ума и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте", - цитирует журнал руководителя клинических исследований Лори Кук.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за почти 4 тысячами взрослых от 19 до 94 лет. Участники выполняли короткие упражнения по 5-15 минут в день. Положительная динамика была заметна даже у людей старше 80 лет, отмечается в исследовании. Это доказывает, что забота о когнитивном здоровье эффективна даже в преклонном возрасте и начинает приносить пользу задолго до проявления первых признаков заболеваний.