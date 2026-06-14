Москалькова рассказала, как обезопасить себя от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова посоветовала проверять все документы и номера, с которых звонят неизвестные люди.
- Она добавила, что нельзя принимать ничего на веру, нужно внимательно изучать предложения, сулящие быструю выгоду.
- Москалькова предупредила о рисках, связанных с предложением больших денег за подозрительно легкие услуги.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ничего не принимать на веру, проверять все документы и номера, с которых звонят неизвестные люди, внимательно подходить к предложениям, которые могут нести быструю выгоду, - все это необходимо делать, чтобы обезопасить себя от мошенников, сообщила в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека университета имени О.Е. Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
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"Ничего не брать на веру - все подлежит проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для изучения их. Любое малое сомнение, когда в ваше личное пространство вторгается неизвестное лицо, мы видим на гаджетах неизвестный контакт, мы видим, что к вам обращается неизвестный человек с предложением, это всегда должно насторожить", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как обезопасить себя от мошенников.
Кроме того, Москалькова посоветовала россиянам всегда очень внимательно подходить к тем предложениям, которые сулят "непонятно быстрые выгоды".
"Сегодня молодежь подвергается ответственности как дропперы, вот эти посредники между мошенниками. Мошенничество тоже развивается, причем очень быстрыми темпами. И те, кто является организаторами этих преступных групп, а дроппер - это тот же соучастник преступления, они нередко скрываются, уходят от ответственности, а молодые люди привлекаются. Нужно понимать, что если тебе предлагают большие деньги за странно легкую услугу, - так не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке", - добавила она.