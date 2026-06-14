Москалькова рассказала, как обезопасить себя от мошенников

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"Ничего не брать на веру - все подлежит проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для изучения их. Любое малое сомнение, когда в ваше личное пространство вторгается неизвестное лицо, мы видим на гаджетах неизвестный контакт, мы видим, что к вам обращается неизвестный человек с предложением, это всегда должно насторожить", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как обезопасить себя от мошенников.