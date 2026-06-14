Москвичам рассказали, как мошенники используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Злоумышленники предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями, а также представляются сотрудниками университетов и просят предоплату для "бронирования" места на платном отделении.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также предлагают поднять баллы сторонними путями, предупредили в столичном департаменте образования и науки.

« "Злоумышленники используют экзамены для обмана. Создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале

Уточняется, что мошенники также отправляют письма от лица приемной комиссии и просят подтвердить место в вузе по опасным ссылкам, представляются сотрудниками университета и просят предоплату для "бронирования" места на платном отделении.