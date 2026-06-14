Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, как мошенники используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 14.06.2026 (обновлено: 17:34 14.06.2026)
Москвичам рассказали, как мошенники используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана

Власти Москвы рассказали о поддельных сайтах для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ.
  • Злоумышленники предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями, а также представляются сотрудниками университетов и просят предоплату для "бронирования" места на платном отделении.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также предлагают поднять баллы сторонними путями, предупредили в столичном департаменте образования и науки.
«
"Злоумышленники используют экзамены для обмана. Создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Уточняется, что мошенники также отправляют письма от лица приемной комиссии и просят подтвердить место в вузе по опасным ссылкам, представляются сотрудниками университета и просят предоплату для "бронирования" места на платном отделении.
"Не передавайте личные данные с помощью смс, не переходите по посторонним ссылкам и решайте вопросы экзаменов и поступления через официальные организации", - отмечается в сообщении.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают школьников после ЕГЭ
12 июня, 08:10
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала