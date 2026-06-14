Эксперты рассказали о самых частых схемах обмана россиян на фоне ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ На фоне чемпионата мира по футболу мошенники предлагают российским болельщикам доступ к эксклюзивным трансляциям и выгодные акции для посещения стран мундиаля.

Злоумышленники используют фишинговые сайты-клоны популярных билетных и стриминговых сервисов, предлагая билеты по специальным ценам и требуя подтверждения брони или оплаты доступа к трансляциям.

Эксперты советуют проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из SMS, использовать двухфакторную аутентификацию и смотреть матчи через официальные площадки вещателей и проверенные приложения.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники на фоне чемпионата мира по футболу стали предлагать российским болельщикам доступ к эксклюзивным трансляциям, а также выгодные акции для желающих посетить страны мундиаля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Канады и Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые проходит на территории сразу трех стран - США Мексики . Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико . Финал турнира запланирован на 19 июля в пригороде Нью-Йорка

"Злоумышленники всегда адаптируются под актуальную повестку, чтобы повысить доверие к своим схемам. Поэтому на фоне чемпионата мира массово распространяются поддельные сайты продажи билетов на мероприятие, множатся предложения с проживанием и перелетами по якобы заниженным ценам" - рассказала старший спам-аналитик " Лаборатории Касперского " Анна Лазаричева.

Одной из самых распространенных схем остаются фишинговые сайты‑клоны популярных билетных и стриминговых сервисов, дополнил руководитель группы повышения осведомленности в Ozon Михаила Лобов.

"Пользователям предлагают приобрести билеты по специальным ценам, срочно подтвердить бронь или оплатить доступ к трансляции, после чего они самостоятельно вводят данные карты и коды подтверждения на мошеннических ресурсах", - указал он.

Отдельный риск - переход по ссылкам из поисковой выдачи и рекламных блоков: мошеннические площадки часто маскируются под "официальные трансляции", поднимаются в результатах поиска и используют названия, максимально похожие на сайты праводержателей, предупреждает Лобов.

Эксперты советуют внимательно проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из смс и использовать двухфакторную аутентификацию. Смотреть матчи безопаснее через официальные площадки вещателей и проверенные приложения, переходя к ним по самостоятельно набранному адресу или из закладок, а не по ссылкам из писем, чатов или всплывающих баннеров.