Мошенники предлагают россиянам "решить" вопрос с налоговой отчетностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками ФНС.

Мошенники пытаются выманить у граждан СМС-код для доступа к аккаунтам, сообщая о проблемах с декларацией 3-НДФЛ.

Государственные органы не требуют сообщать по телефону коды из СМС, и любой такой запрос должен восприниматься как тревожный сигнал.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками ФНС и сообщая о проблемах с декларацией 3-НДФЛ, чтобы под видом подтверждения записи на прием в налоговую службу выманить СМС-код для доступа к аккаунтам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Активно распространяется новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и пытаются получить доступ к аккаунтам граждан под предлогом решения вопросов с налоговой отчетностью", - сказал Немкин

Он сообщил, что мошенники сообщают потенциальной жертве, что при проверке якобы были обнаружены проблемы с декларацией 3-НДФЛ или сведения о доходах за прошлый год требуют срочного уточнения.

"Для большей убедительности мошенники используют профессиональную терминологию и ссылаются на реальные процедуры взаимодействия с налоговыми органами", - подчеркнул депутат.

По словам Немкина, далее разговор развивается по сценарию, который на первый взгляд выглядит абсолютно безобидным: человеку предлагают записаться на прием в ближайшее отделение налоговой инспекции, подсказывают удобный адрес, дату и время посещения, и такой подход помогает усыпить бдительность.

"Создается впечатление, что речь идет не о мошенничестве, а об обычной административной процедуре. Поэтому многие граждане не замечают подвоха вплоть до финальной стадии разговора", - рассказал он.

Ключевой момент, как объяснил член думского комитета, наступает, когда на телефон приходит СМС-код, который злоумышленники называют подтверждением записи на прием, но на самом деле этот код может использоваться для авторизации на государственных сервисах, восстановления доступа к учетным записям или подтверждения других действий, которые открывают мошенникам доступ к персональным данным человека, и фактически жертву вынуждают собственноручно передать преступникам инструмент для дальнейшей атаки.

"Мы видим, что мошенники больше не пытаются действовать грубо или агрессивно, как это было раньше. Они тщательно копируют реальные процессы работы государственных органов, выстраивают логичный диалог и избегают подозрительных требований на первых этапах общения. В результате даже осторожные люди могут поверить, что разговаривают с настоящим сотрудником ведомства", - пояснил Немкин.

Он напомнил, что ни ФНС , ни другие государственные органы не требуют сообщать по телефону коды из СМС для записи на прием или уточнения сведений по декларациям, и любой такой запрос должен сразу восприниматься как тревожный сигнал.