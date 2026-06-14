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Мошенники просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов - РИА Новости, 14.06.2026
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02:50 14.06.2026
Мошенники просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов

МВД: мошенники просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют взломанные аккаунты россиян для просьбы записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО.
  • Аферисты отправляют фишинговые ссылки, чтобы украсть учетные данные и использовать аккаунты для дальнейших мошеннических атак.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники со взломанных аккаунтов россиян пишут их знакомым и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО, следует из документов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что аферисты через взломанные аккаунты россиян в мессенджерах связываются с их приятелями и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. При этом они отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные.
В документах отмечается, что через указанные ссылки злоумышленники воруют учетные данные и заполучают доступ к аккаунту, который потом могут использовать для других мошеннических атак.
В полиции порекомендовали не переходить по непроверенным ссылкам и не вводить данные авторизации на подозрительных интернет-ресурсах.
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