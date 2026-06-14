Мошенники просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники используют взломанные аккаунты россиян для просьбы записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО.

Аферисты отправляют фишинговые ссылки, чтобы украсть учетные данные и использовать аккаунты для дальнейших мошеннических атак.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники со взломанных аккаунтов россиян пишут их знакомым и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО, следует из документов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из них следует, что аферисты через взломанные аккаунты россиян в мессенджерах связываются с их приятелями и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. При этом они отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные.

В документах отмечается, что через указанные ссылки злоумышленники воруют учетные данные и заполучают доступ к аккаунту, который потом могут использовать для других мошеннических атак.