Эксперт назвал распространенную уловку мошенников в период экзаменов

Краткий пересказ от РИА ИИ В период сдачи ЕГЭ мошенники активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на экзамены.

Злоумышленники могут просить подтвердить сделку смс-сообщением, чтобы получить доступ к учетным записям и связанным с ними данным.

Для защиты от мошенников рекомендуется использовать технические меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, и не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых отправителей.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них, при этом часто они просят подтвердить сделку смс-сообщением, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения по информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

"В период сдачи ЕГЭ мошенники активно используют тревогу выпускников, чтобы выманить деньги или получить доступ к личным данным. Снизить риски помогают как технические инструменты защиты, так и внимательное отношение к подозрительным предложениям в сети", - сообщил он.

Эксперт отметил, что одна из наиболее распространенных схем связана с предложениями купить якобы готовые ответы на экзамены через мессенджеры. Злоумышленники обещают предоставить материалы после перевода денег, однако после получения оплаты исчезают. Более опасный сценарий предполагает просьбу сообщить код из смс для получения услуги - в этом случае мошенники получают доступ к учетным записям и связанным с ними данными.

Распознать мошенников помогают несколько характерных признаков. Поводом насторожиться должны стать давление и спешка при принятии решения, просьбы держать разговор в тайне, а также запросы кодов, паролей или банковских данных.

Лунев советует использовать технические меры безопасности. В первую очередь - включить двухфакторную аутентификацию на всех важных аккаунтах. Кроме того, не следует переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых отправителей.