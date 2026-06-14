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В Молдавии обвинили власти в продвижении ЛГБТ*-повестки - РИА Новости, 14.06.2026
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12:00 14.06.2026 (обновлено: 16:57 14.06.2026)
В Молдавии обвинили власти в продвижении ЛГБТ*-повестки

Фотеску: власти Молдавии продвигают ЛГБТ-повестку вопреки мнению граждан

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии продвигают ЛГБТ*-повестку, хотя у большинства жителей республики эта идея вызывает отторжение, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
  • В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений и политических партий анонсировал акции в поддержку движения с 14 по 21 июня.
  • Православная церковь Молдавии осудила действия организаторов акций и последовательно выступает против проведения фестивалей ЛГБТ* в республике.
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Власти Молдавии продвигают ЛГБТ*-повестку, хотя у большинства жителей республики эта идея вызывает отторжение, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
В Кишиневе несколько проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, а на рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе. Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов.
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"В Кишиневе стартует неделя ЛГБТ*-прайда. ПДС демонстративно продвигает повестку, которая вызывает отторжение у большинства граждан, предлагая готовые "европейские" установки и требуя их безоговорочного принятия", — написал Фотеску в Telegram-канале.
По его словам, Молдавия — страна традиционных ценностей, поэтому в ней не может быть однополых браков и появления терминов вроде "родитель № 1" и "родитель № 2". Политик возмущен, что власть превращает подобную идеологию в норму для подрастающего поколения и продвигает ее через публичные акции и массовые мероприятия.
Фотеску подчеркивает, что дети должны видеть и понимать ценность традиционной семьи, а государство обязано защищать эти принципы, не подменяя их политической конъюнктурой и модными идеологическими трендами.
Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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