Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Молдавии продвигают ЛГБТ*-повестку, хотя у большинства жителей республики эта идея вызывает отторжение, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.

В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений и политических партий анонсировал акции в поддержку движения с 14 по 21 июня.

Православная церковь Молдавии осудила действия организаторов акций и последовательно выступает против проведения фестивалей ЛГБТ* в республике.

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Власти Молдавии продвигают ЛГБТ*-повестку, хотя у большинства жителей республики эта идея вызывает отторжение, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.

Кишиневе несколько проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, а на рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе. Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов.

"В Кишиневе стартует неделя ЛГБТ*-прайда. ПДС демонстративно продвигает повестку, которая вызывает отторжение у большинства граждан, предлагая готовые "европейские" установки и требуя их безоговорочного принятия", — написал Фотеску в Telegram-канале

По его словам, Молдавия — страна традиционных ценностей, поэтому в ней не может быть однополых браков и появления терминов вроде "родитель № 1" и "родитель № 2". Политик возмущен, что власть превращает подобную идеологию в норму для подрастающего поколения и продвигает ее через публичные акции и массовые мероприятия.

Фотеску подчеркивает, что дети должны видеть и понимать ценность традиционной семьи, а государство обязано защищать эти принципы, не подменяя их политической конъюнктурой и модными идеологическими трендами.

Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.