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Мишустин 15 июня проведет переговоры с премьер-министром Лаоса - РИА Новости, 14.06.2026
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20:13 14.06.2026
Мишустин 15 июня проведет переговоры с премьер-министром Лаоса

Мишустин 15 июня проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сипхандоном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
  • Встреча состоится 15 июня в Москве.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 июня в Москве проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Пятнадцатого июня в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном", - говорится в сообщении.
В мае Россию посещал президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Он принял участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
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