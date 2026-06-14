Мишустин 15 июня проведет переговоры с премьер-министром Лаоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
- Встреча состоится 15 июня в Москве.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 июня в Москве проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Пятнадцатого июня в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном", - говорится в сообщении.
В мае Россию посещал президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Он принял участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
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