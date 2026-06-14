Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре российских хоккеиста были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения стало участие хоккеистов в благотворительном матче в поддержку участников специальной военной операции.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Четыре российских хоккеиста были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные завершивших профессиональную карьеру хоккеистов - двукратного чемпиона мира Константина Корнеева, обладателя Кубка Колдера и дважды победителя Кубка Карьяла Тимофея Шишканова, Олимпийского чемпиона Сергея Андронова, двукратного чемпиона мира Виталия Прошкина - были опубликованы на сайте в субботу. "Миротворец" обвиняет их в поддержке Российской Федерации. Поводом для внесения стало участие хоккеистов в благотворительном матче в поддержку участников специальной военной операции, который проходил в Твери во Дворце спорта "Юбилейный" 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Хоккеист "Сочи" Гуськов попал в базу "Миротворца"
12 июня, 13:34