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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 14.06.2026
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12:22 14.06.2026 (обновлено: 12:49 14.06.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ в Старобельске

Минздрав: 3 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие в ЛНР остаются в больницах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске остаются в больницах, состояние одного из них тяжелое.
  • Ранее МИД России заявил, что киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Трое пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске остаются в больницах, состояние одного тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее МИД РФ заявил, что киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске, несмотря на попытки Запада снять ответственность с него.
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"В больнице ЛНР и федеральных медицинских центра Минздрава остаются трое пострадавших в атаке укронацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Состояние одного из них остается тяжелым", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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