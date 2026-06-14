СМИ: министр обороны Италии хотел уйти в отставку из-за спора о расходах

РИМ, 14 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на днях рассматривал возможность ухода в отставку из-за спора о наращивании военных расходов в правительстве, сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники в высоких кругах власти.

При невыполнении обещаний Минфина, пишет издание, Крозетто может вернуться к теме отставки в начале 2027 года.

По информации источников, Рим уже отказался от части закупок вооружений по программе PURL, а также существенно сократил объем предполагаемого кредита по европейскому механизму SAFE с 14,9 миллиарда до пяти миллиардов евро. Сейчас, как утверждается, в правительстве обсуждается возможность полного отказа и от этой суммы.