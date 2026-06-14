СМИ: министр обороны Италии хотел уйти в отставку из-за спора о расходах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто рассматривал возможность ухода в отставку из-за спора о наращивании военных расходов.
- Крозетто согласился остаться на посту после обещания Минфина увеличить оборонные расходы в бюджете на 2026 год примерно на 0,35 процента ВВП.
- Италия сократила объем предполагаемого кредита по европейскому механизму SAFE с 14,9 миллиарда до пяти миллиардов евро и обсуждает возможность полного отказа от этой суммы.
РИМ, 14 июн — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на днях рассматривал возможность ухода в отставку из-за спора о наращивании военных расходов в правительстве, сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники в высоких кругах власти.
В мае Fatto Quotidiano писала, что власти Италии намерены пересмотреть обязательство НАТО довести военные расходы до пяти процентов ВВП к 2035 году, так как считают эту цель нереалистичной и хотят направить приоритетное финансирование на энергетический сектор из-за кризиса, сократив военные расходы до двух процентов ВВП. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Рим на июльском саммите НАТО в Анкаре представит расходы на оборону и безопасность в размере 2,8 процента от бюджета.
"Крозетто оказался перед мучительным выбором: остаться во главе министерства, рискуя согласиться на сокращение военных расходов, на которое исполнительная власть (и он лично) взяли на себя обязательства перед союзниками, или последовать примеру своего коллеги из Великобритании Джона Хили (который подал в отставку в июне. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Крозетто решил остаться на посту после серии совещаний с Джорджей Мелони, главой МИД, вице-премьером Антонио Таяни и министром экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Политик согласился только после обещания Минфина увеличить оборонные расходы в бюджете на 2026 год примерно на 0,35 процента ВВП с нынешних 1,61 процента. Допрасходы могут составить около 7,5 миллиарда евро.
Представители одной из правящих партий — "Лига", в которую входят Джорджетти и ее лидер, глава Минтранса и вице-премьер Маттео Сальвини, — выразили протест как против участия в американской инициативе PURL (Prioritized Ukraine Recovery List) на закупку оружия для ВСУ, так и кредитной программы Евросоюза SAFE для инвестиций в оборону.
При невыполнении обещаний Минфина, пишет издание, Крозетто может вернуться к теме отставки в начале 2027 года.
По информации источников, Рим уже отказался от части закупок вооружений по программе PURL, а также существенно сократил объем предполагаемого кредита по европейскому механизму SAFE с 14,9 миллиарда до пяти миллиардов евро. Сейчас, как утверждается, в правительстве обсуждается возможность полного отказа и от этой суммы.
В июне 2025 года в Гааге прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВВП на оборону, из которых 3,5 процента — это непосредственные оборонные расходы, а 1,5 процента — связанные с безопасностью инвестиции.
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17 декабря 2025, 18:28