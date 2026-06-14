Главу мексиканской организации уволили за расистский выпад во время ЧМ

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава мексиканской правительственной организации Улисес Берналь уволен с работы после расистского выпада в адрес блогера из Южной Кореи Юн Сун Джин во время матча чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает New York Post.

"Когда прилетела через весь мир в Мексику на чемпионат мира, чтобы столкнуться с расизмом. Или, возможно, я слишком чувствительна?" - подписала видео Юн Сун Джин, у которой 9 миллионов подписчиков в социальных сетях.