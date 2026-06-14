Главу мексиканской организации уволили за расистский выпад во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Улисес Берналь уволен после расистского жеста в адрес блогера из Южной Кореи Юн Сун Джин.
- Инцидент произошел во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии.
- Берналь показал расистский жест во время гола южнокорейской сборной и позднее извинился за свою выходку.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава мексиканской правительственной организации Улисес Берналь уволен с работы после расистского выпада в адрес блогера из Южной Кореи Юн Сун Джин во время матча чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает New York Post.
Инцидент произошел во время матча сборной Южной Кореи против команды Чехии (1:1) на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Встреча группы А прошла в мексиканской Гвадалахаре в четверг. Во время гола южнокорейской сборной девушка начала снимать себя, а также болельщиков вокруг. На видео попал сидевший за ней на трибуне болельщик в футболке сборной Мексики, который показал в камеру расистский жест, сузив пальцами уголки глаз, и посмеялся.
"Когда прилетела через весь мир в Мексику на чемпионат мира, чтобы столкнуться с расизмом. Или, возможно, я слишком чувствительна?" - подписала видео Юн Сун Джин, у которой 9 миллионов подписчиков в социальных сетях.
Позднее Берналь извинился за свою выходку и подтвердил, что уволен из коллегии инженеров-геодезистов мексиканского штата Халиско.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Соревнования завершатся 19 июля.