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Обыгравший в полуфинале Медведева Майхшак завоевал первый титул ATP - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Теннис
 
18:19 14.06.2026 (обновлено: 18:26 14.06.2026)
Обыгравший в полуфинале Медведева Майхшак завоевал первый титул ATP

Майхшак обыграл де Минаура в финале турнира ATP 250 в Хертогенбосе

© официальный твиттер ATP CupПольский теннисист Камиль Майхшак
Польский теннисист Камиль Майхшак - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© официальный твиттер ATP Cup
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский теннисист Камиль Майхшак стал победителем травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
  • В финальном матче он обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Польский теннисист Камиль Майхшак стал победителем травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышал 720 тысяч евро.
В финальном матче Майхшак (76-я ракетка мира) обыграл австралийца Алекса де Минаура (6) со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Libema Open
14 июня 2026 • начало в 15:40
Завершен
Камиль Майхшак
2 : 16:32:67:6
Алекс Де Минаур
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее в полуфинале Майхшак обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.
30-летний Майхшак завоевал дебютный титул в ATP-туре. Ранее он никогда не доходил до полуфинальной стадии. 27-летний де Минаур потерпел десятое поражение в финале в карьере при 11 завоеванных титулах.
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