Обыгравший в полуфинале Медведева Майхшак завоевал первый титул ATP

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Польский теннисист Камиль Майхшак стал победителем травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышал 720 тысяч евро.

30-летний Майхшак завоевал дебютный титул в ATP-туре. Ранее он никогда не доходил до полуфинальной стадии. 27-летний де Минаур потерпел десятое поражение в финале в карьере при 11 завоеванных титулах.