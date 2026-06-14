Обыгравший в полуфинале Медведева Майхшак завоевал первый титул ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский теннисист Камиль Майхшак стал победителем травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
- В финальном матче он обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Польский теннисист Камиль Майхшак стал победителем травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышал 720 тысяч евро.
В финальном матче Майхшак (76-я ракетка мира) обыграл австралийца Алекса де Минаура (6) со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.
Libema Open
14 июня 2026 • начало в 15:40
Завершен
2 : 16:32:67:6
Ранее в полуфинале Майхшак обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.
30-летний Майхшак завоевал дебютный титул в ATP-туре. Ранее он никогда не доходил до полуфинальной стадии. 27-летний де Минаур потерпел десятое поражение в финале в карьере при 11 завоеванных титулах.
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