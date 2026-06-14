Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили 37 зданий в Красном Лимане в ДНР за сутки.
- ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 боевиков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского ведомства.
МО РФ также уточнило, что ВС РФ вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами.
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