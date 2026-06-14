Рейтинг@Mail.ru
В Красном Лимане освободили 37 зданий за сутки - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 14.06.2026 (обновлено: 12:55 14.06.2026)
В Красном Лимане освободили 37 зданий за сутки

В Красном Лимане ВСУ потеряли более 55 боевиков за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили 37 зданий в Красном Лимане в ДНР за сутки.
  • ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 боевиков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского ведомства.
МО РФ также уточнило, что ВС РФ вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала