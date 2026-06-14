ВС России вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР.
- Установлен контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР и установили контроль над некоторыми его районами, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами", - говорится в сводке российского ведомства.
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