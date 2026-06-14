В Аптекарском огороде зацвела лесная лилия

"В Теневом саду зацвела та самая "лесная" лилия, которую легко пропустить - и потом жалеть. Речь о Лилии кудреватой (мартагон) - одной из самых изящных и "умных" садовых лилий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цветки растения смотрят вниз, лепестки закручены назад, как маленькие тюрбаны, а также на одном стебле может быть до нескольких десятков цветков.