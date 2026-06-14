В Аптекарском огороде зацвела лесная лилия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве зацвела лилия кудреватая (мартагон).
- Она произрастает в Европе, России, Казахстане, Монголии и Китае.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лесная лилия зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале ботсада.
"В Теневом саду зацвела та самая "лесная" лилия, которую легко пропустить - и потом жалеть. Речь о Лилии кудреватой (мартагон) - одной из самых изящных и "умных" садовых лилий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цветки растения смотрят вниз, лепестки закручены назад, как маленькие тюрбаны, а также на одном стебле может быть до нескольких десятков цветков.
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
24 февраля, 09:17