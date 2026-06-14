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В Аптекарском огороде зацвела лесная лилия - РИА Новости, 14.06.2026
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10:15 14.06.2026
В Аптекарском огороде зацвела лесная лилия

В Аптекарском огороде в Москве зацвела одна из немногих настоящих лесных лилий

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramЛилия кудреватая в Аптекарском огороде
Лилия кудреватая в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Лилия кудреватая в Аптекарском огороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве зацвела лилия кудреватая (мартагон).
  • Она произрастает в Европе, России, Казахстане, Монголии и Китае.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лесная лилия зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале ботсада.
"В Теневом саду зацвела та самая "лесная" лилия, которую легко пропустить - и потом жалеть. Речь о Лилии кудреватой (мартагон) - одной из самых изящных и "умных" садовых лилий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цветки растения смотрят вниз, лепестки закручены назад, как маленькие тюрбаны, а также на одном стебле может быть до нескольких десятков цветков.
"Родина - от Европы до Сибири, включая Россию, Казахстан, Монголию и Китай. Это одна из немногих настоящих лесных лилий", - отмечается в сообщении.
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