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Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза - РИА Новости, 14.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 14.06.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза

Ликсутов: выпуск билетных автоматов вырос в 3,2 раза в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : пресс-служба ДИППЛиксутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 3,2 раза увеличил выпуск продукции, росту способствовал контракт с Московским метрополитеном на поставку новых автоматов по продаже билетов, заявил в воскресенье заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город предлагает все условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Один из эффективных инструментов — локализация производства на территории столичной особой экономической зоны, где создана готовая инфраструктура и система налоговых льгот", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
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Заместитель мэра добавил, что благодаря этому один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" почти в шесть раз увеличил объем инвестиций. Кроме того, контракт с гарантией сбыта, заключенный со столичным метрополитеном до 2030 года, обеспечит заказ почти на 2 тысячи современных билетных автоматов.
Отмечается, что в прошлом году компания "Банковские и финансовые системы" выпустила более 6 тысяч устройств самообслуживания, включая билетные кассы, которые уже введены в эксплуатацию. Объем производства превысил 1,9 миллиарда рублей, а инвестиции достигли 248 миллионов рублей.
В этом году предприятие планирует провести перепланировку сборочного производства для повышения эффективности и масштабируемости процессов. Общий объем инвестиций в развитие производственной инфраструктуры составит порядка 150 миллионов рублей.
ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" общей площадью более 430 гектаров работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Там развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.
Москва создает базу для технологического суверенитета страны, отметили в пресс-службе департамента. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" увеличивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов сообщил, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис Москва" работает более 240 компаний. Всего за время существования площадки зарегистрировано более 940 результатов интеллектуальной деятельности: от патентов и изобретений до полезных моделей и промышленных образцов.
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