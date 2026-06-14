Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск билетных автоматов в 3,2 раза

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 3,2 раза увеличил выпуск продукции, росту способствовал контракт с Московским метрополитеном на поставку новых автоматов по продаже билетов, заявил в воскресенье заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город предлагает все условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Один из эффективных инструментов — локализация производства на территории столичной особой экономической зоны, где создана готовая инфраструктура и система налоговых льгот", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Заместитель мэра добавил, что благодаря этому один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" почти в шесть раз увеличил объем инвестиций. Кроме того, контракт с гарантией сбыта, заключенный со столичным метрополитеном до 2030 года, обеспечит заказ почти на 2 тысячи современных билетных автоматов.

Отмечается, что в прошлом году компания "Банковские и финансовые системы" выпустила более 6 тысяч устройств самообслуживания, включая билетные кассы, которые уже введены в эксплуатацию. Объем производства превысил 1,9 миллиарда рублей, а инвестиции достигли 248 миллионов рублей.

В этом году предприятие планирует провести перепланировку сборочного производства для повышения эффективности и масштабируемости процессов. Общий объем инвестиций в развитие производственной инфраструктуры составит порядка 150 миллионов рублей.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" общей площадью более 430 гектаров работают свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Там развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.

Москва создает базу для технологического суверенитета страны, отметили в пресс-службе департамента. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" увеличивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".