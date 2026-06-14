Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.

На переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где его примет президент страны Александр Лукашенко и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет российского министра только что приземлился в аэропорту Минска

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры с белорусским коллегой предусмотрены как в узком, так и в широком формате.

Как рассказали в МИД России, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.