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Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск - РИА Новости, 14.06.2026
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18:31 14.06.2026 (обновлено: 18:32 14.06.2026)
Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск на переговоры с Лукашенко

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск.
  • На переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где его примет президент страны Александр Лукашенко и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолет российского министра только что приземлился в аэропорту Минска.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры с белорусским коллегой предусмотрены как в узком, так и в широком формате.
Как рассказали в МИД России, на переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.
В ходе пребывания в Минске глава МИД России также возложит венок к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
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МинскБелоруссияРоссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоМаксим РыженковПолитика
 
 
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